KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 7671 olup, 124 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

70 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

20 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7671  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 124 
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.676.826   
      
Toplam Vaka Sayısı: 92.233         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.374                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1985     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1962   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 388 "

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022, 18:27
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