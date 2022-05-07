KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı bugünkü test rakamları ve vaka sayılarını açıkladı. Açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9124 olup, 69 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

26 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 8 kişi Güzelyurt, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

7 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9124   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69      
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.830.472   
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.032                 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.195                         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 603          
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 597          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022, 18:35
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