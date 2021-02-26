KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısı 5494 olduğunu, 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlandığı, 2 kişinin yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındığını ve 23 kişinin taburcu edildiğini duyurdu.

Vakaların 14'ü hava yolu ile ülkemize geldi, 4  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu,  20 kişi ise yerel vaka...

Vakaların 17'si Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi ise Gazimağusa Bölgesinden olduğu açıklandı.

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-4/ K. Kaymaklı-3 / Marmara-1 / Hamitköy -4  / Çağlayan -5 

Girne 
Girne Merkez -2   / Karaoğlanoğlu- 4 

Gazimağusa 

Gazimağusa merkez -1 /


26  Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5494 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  14 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4  

Yerel Vaka Sayısı: 20       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 533.486  

Toplam Vaka Sayısı: 3356 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2955   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 266    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 20:19
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