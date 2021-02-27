KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı bugünki test sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5092 olup, 16'sı yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 23 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Göçmenköy- 1 / K. Kaymaklı-6 / Gönyeli - 3 / Haspolat -1   / Cihangir- 1/ Yenikent -1/ Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1 

Girne 
Girne Merkez -2   / Karaoğlanoğlu- 5 / Dikmen- 1 / Çatalköy-1 

27 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5092 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 

Yerel Vaka Sayısı: 16       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 538. 578 

Toplam Vaka Sayısı: 3383 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2978    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 381   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 81   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 20:17
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