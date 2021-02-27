KKTC'de vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı bugünki test sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 5092 olup, 16'sı yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 23 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır.
17 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Göçmenköy- 1 / K. Kaymaklı-6 / Gönyeli - 3 / Haspolat -1 / Cihangir- 1/ Yenikent -1/ Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1
Girne
Girne Merkez -2 / Karaoğlanoğlu- 5 / Dikmen- 1 / Çatalköy-1
27 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5092
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 538. 578
Toplam Vaka Sayısı: 3383
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2978
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 381
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 81
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 20:17