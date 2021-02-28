KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı bugünki vaka sayılarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 3338 olup, 21'i yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır. 

21 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Taşkınköy- 1 / K. Kaymaklı-4 / Gönyeli - 1 / Düzova-1/ Haspolat -1   / Cihangir- 8/ Değirmenlik-1 / Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1 

Girne 
Girne Merkez -5 / Alsancak-1 

Gazimağusa 

Beyarmudu-1 

28 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3338 

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 21        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 541.916  

Toplam Vaka Sayısı: 3416  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3002   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 390   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 310  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021, 19:57
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