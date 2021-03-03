KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, bugünkü vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6038 olup, 22'si  yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır. 

9 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy- 3  /  Marmara-1 /  / Sulariçi-3 / Haspolat-2 

Girne 
Girne Merkez -3 Dikmen - 4   / Ağırdağ -1 / Çatalköy-3  / Alsancak- 3  

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -1 

Vadili  -1 

3  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

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Bugün Yapılan Test Sayısı: 6038 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 22     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 561. 522   

Toplam Vaka Sayısı: 3519 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3087  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 408   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 68     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 339  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 20:14
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