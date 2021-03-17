KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6405 olup, 29'u  yerel 37  pozitif vakaya rastlanmış, 19 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 29 kişi ise yerel vakadır. 

14 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Merkez-4 / Sulariçi-5 / Yenişehir-1 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-2 / Göçmenköy-1 

Girne 

Girne Merkez- 1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-4/  Boğazköy-2 / Lapta-1 


Gazimağusa 

Ulukışla-3 

Güzelyurt 

Güzelyurt merkez-1 

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17  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6405 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:4 

Yerel Vaka Sayısı: 29  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 645.513  

Toplam Vaka Sayısı: 3913 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3509 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 380 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 19:58
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