KKTC'de vaka sayıları açıklandı...İşte bugünkü Kovid 19 rakamları

Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte Kovid 19 ile ilgili günlük rakamları açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
"Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.519 olup, 646 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 586 kişi taburcu edilmiştir.
307 kişi Lefkoşa, 123 kişi Girne, 131 kişi Gazimağusa, 31 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 24 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
26 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.519
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 646
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 646
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.295.228
Toplam Vaka Sayısı: 52.323
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5053
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4994
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 165
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1551
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 452
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3429
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 118624"Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022, 19:47