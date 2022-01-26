KKTC'de vaka sayıları açıklandı...İşte bugünkü Kovid 19 rakamları

KKTC'de vaka sayıları açıklandı...İşte bugünkü Kovid 19 rakamları
banner83
banner80

Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte Kovid 19 ile ilgili günlük rakamları açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.519 olup, 646 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 586 kişi taburcu edilmiştir. 

307 kişi Lefkoşa, 123 kişi Girne, 131 kişi Gazimağusa, 31 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 24 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.519    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  646 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı:  646  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.295.228 
      
Toplam Vaka Sayısı: 52.323   

banner69
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 47.107 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5053       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4994 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 165 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  12    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1551 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 452      
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3429       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   118624"  

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022, 19:47
banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿