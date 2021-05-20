KKTC'de vaka sayılarındaki düşüş sürüyor...İşte bugünkü rakamlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte KKTC’de yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 6618 olup, 17'si yerel 20 pozitif vakaya rastlanmış 56 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.

4 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-3 / Sanayi Bölgesi-1



Girne

Girne Merkez- 2 / Alsancak-3 / Çatalköy-1/ Doğanköy-1/ Lapta-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2

Güzelyurt

Aşağı Bostancı-1/ Kalkanlı-1



20 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6618

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.139. 386

Toplam Vaka Sayısı: 7015

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6644

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 338

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 303

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 111

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 74

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 557

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5195"

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 19:00