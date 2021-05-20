KKTC'de vaka sayılarındaki düşüş sürüyor...İşte bugünkü rakamlar

KKTC'de vaka sayılarındaki düşüş sürüyor...İşte bugünkü rakamlar
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte KKTC’de yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 6618 olup, 17'si yerel 20 pozitif vakaya rastlanmış 56 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17  kişi ise yerel vakadır. 

4 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Haspolat-3 / Sanayi Bölgesi-1 


Girne 

Girne Merkez- 2 / Alsancak-3 / Çatalköy-1/ Doğanköy-1/ Lapta-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2 

Güzelyurt 

Aşağı Bostancı-1/ Kalkanlı-1 


20 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6618  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3  

Yerel Vaka Sayısı: 17 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.139. 386 

Toplam Vaka Sayısı: 7015 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6644 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 338  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 303    

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 111 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 74 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 557 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5195"

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 19:00
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