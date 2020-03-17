KKTC'de vaka sayısı 20'ye çıktı

KKTC'de bugün, 13 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajansi Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, önceki vakaların en yakınında bulunan ve en riskli olarak görülen gruptan 39 kişiye test yapıldığını, 13 kişinin testinin pozitif çıktığını belirtti.

Bakan Ali Pilli, koronavirüs tersteri pozitif çıkan bu kişilerin tümünün Alman vatandaşı olduğunu ve otelde gözlem altında tutulan grupta yer aldıklarını söyledi.

Bakan Pilli, 39 kişilik gruptan bazılarının hafif ateş, başağrısı ve halsizlik şikayetleri üzerine testlerin yapıldığını bildirdi.

Son vakalarla birliikte KKTC'deki toplam koronavirüs hasta sayısı 20'ye yükseldi. Bu hastalardan 18'i Alman, 2'si ise İngiltere'den dönen KKTC vatandaşları.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 00:29