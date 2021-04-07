KKTC'de vaka sayısı yükselişte

KKTC'de vaka sayısı yükselişte
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 8251 olup, 72'si  yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir. 

16 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .72 kişi ise yerel vakadır. 

28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa, 16 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2 / Dereboyu- 1/ Sulariçi-9 / Çağlayan-3/ Gönyeli-2 / Hamitköy-1 / Taşkınköy-1/ Kızılbaş-2/ Köşklüçiftlik-3/ K.Kaymaklı-4 

Girne 

Girne Merkez-4 / Zeytinlik-4 / Dikmen-1/ Çatalköy-1/ Edremit -1/ Kozanköy-1/ Boğazköy-1 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1 / Yukarı Girne-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -11 / Tuzla-1/ Gülseren-1 /Sakarya-3/ Maraş-3/ Karakol-2 / Pile-2/  Kaliland-3 / Görneç-1 / 

Güzelyurt 

Aydınköy-1 

7 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

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Bugün Yapılan Test Sayısı: 8251 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 

Yerel Vaka Sayısı: 72 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 797.592 

Toplam Vaka Sayısı: 4812 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4213 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 573   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70             

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 499 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4"

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 19:14
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