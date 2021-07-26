KKTC'de vaka sayısında yükseliş sürüyor

KKTC'de vaka sayısında yükseliş sürüyor
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.667 olup, 138'i yerel 160 pozitif vakaya rastlanmış, 52 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 138 kişi ise yerel vakadır. 

40 kişi Lefkoşa, 58 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ Haspolat-2/ Alayköy-1/ Gönyeli-10/ Dereboyu-2/ Kaymaklı-7/ Ortaköy-1/ Surlariçi-3/ Marmara-3 / Dilekkaya-1/ Yılmazköy-1/ Yenikent-5/ Çağlayan-1/ Metehan-1 

Girne 

Girne Merkez-21 / Çatalköy-14/ Karşıyaka-1/ Alsancak-5/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-4/ Zeytinlik-1/ Ozanköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Lapta-1/ Kaşgar-2/ Boğazköy-2/ Edremit-2 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-3/ Piyale Paşa-1/ Mormenekşe-2/ Gülseren-1/ Kaliland-1/ Akdoğan-1/ İnönü-3/ Pirhan-1 / Maraş-3/ Karakol-2/ Yeniboğaziçi-2/ Görneç-4/ Tatlısu-3/ Sütlüce-1/ Tirmen-2/ Vadili-1 

İskele 

İskele Merkez-1/ Yedikonuk-1/ Ötüken-1/ Kaleburnu-2/ Mersinlik-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 / Kalkanlı-1/ Yukarı Bostancı-1 


26 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.667   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 160  

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18   

Yerel Vaka Sayısı: 138 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 52 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.850.680       

Toplam Vaka Sayısı: 10.884 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9274 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1571   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1230  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 259    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7485 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 155
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1095 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1736 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 29.885

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