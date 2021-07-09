KKTC'de vaka sayısındaki artış sürüyor

KKTC'de vaka sayısındaki artış sürüyor
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.202 olup, 99'u yerel 126 pozitif vakaya rastlanmış, 42  kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 99 kişi ise yerel vakadır. 

32 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-6 / Yenikent-1/ Haspolat-1/K.Kaymaklı-6 / Gönyeli-8 / Kızılbaş-1/ Cihangir-1/ Değirmenlik-1/ Ortaköy-2 / Alayköy-2 / Hamitköy-1/ Surlariçi-1 / Köşklüçiftlik-1 

Girne 

Girne Merkez-28 /Alsancak-6 / Yukarı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Boğazköy-1/ Karakum-3 / Şirinevler-1/ Ağırdağ-1 / Sadrazam Köyü-1 / Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-4 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-3 / Türkmenköy-1 / Sakarya-2 / Vadili-1 / Kaliland-1/ Yeniboğaziçi-1/ Karakol-2 / Pile-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-3 

Lefke 

Yeşilyurt-2/ Lefke Merkez-1 

9 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16. 202 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 126  

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25 

Yerel Vaka Sayısı: 99  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.571. 237 

Toplam Vaka Sayısı: 8860 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7983 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 732 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 59 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4789 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 690
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3148 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.089

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