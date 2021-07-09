KKTC'de vaka sayısındaki artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.202 olup, 99'u yerel 126 pozitif vakaya rastlanmış, 42 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 99 kişi ise yerel vakadır.

32 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-6 / Yenikent-1/ Haspolat-1/K.Kaymaklı-6 / Gönyeli-8 / Kızılbaş-1/ Cihangir-1/ Değirmenlik-1/ Ortaköy-2 / Alayköy-2 / Hamitköy-1/ Surlariçi-1 / Köşklüçiftlik-1

Girne

Girne Merkez-28 /Alsancak-6 / Yukarı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Boğazköy-1/ Karakum-3 / Şirinevler-1/ Ağırdağ-1 / Sadrazam Köyü-1 / Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-4

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Türkmenköy-1 / Sakarya-2 / Vadili-1 / Kaliland-1/ Yeniboğaziçi-1/ Karakol-2 / Pile-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3

Lefke

Yeşilyurt-2/ Lefke Merkez-1

9 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16. 202

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 126

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 99

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.571. 237

Toplam Vaka Sayısı: 8860

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7983

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 732

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 59

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4789

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 690

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3148

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.089