KKTC'de vaka sayısındaki artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.202 olup, 99'u yerel 126 pozitif vakaya rastlanmış, 42 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 99 kişi ise yerel vakadır.
32 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-6 / Yenikent-1/ Haspolat-1/K.Kaymaklı-6 / Gönyeli-8 / Kızılbaş-1/ Cihangir-1/ Değirmenlik-1/ Ortaköy-2 / Alayköy-2 / Hamitköy-1/ Surlariçi-1 / Köşklüçiftlik-1
Girne
Girne Merkez-28 /Alsancak-6 / Yukarı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Boğazköy-1/ Karakum-3 / Şirinevler-1/ Ağırdağ-1 / Sadrazam Köyü-1 / Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-4
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-3 / Türkmenköy-1 / Sakarya-2 / Vadili-1 / Kaliland-1/ Yeniboğaziçi-1/ Karakol-2 / Pile-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-3
Lefke
Yeşilyurt-2/ Lefke Merkez-1
9 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16. 202
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 126
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 99
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.571. 237
Toplam Vaka Sayısı: 8860
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7983
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 732
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 59
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4789
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 690
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3148
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.089