KKTC'de vakalarda yükseliş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.559 olup, 52'si yerel 66 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2/ Göçmenköy-2/ Marmara-2 / Gönyeli-2 / K.Kaymaklı-2/ Taşkınköy-1/ Metehan-1/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Hamitköy-1/ Yenişehir-1
Girne
Girne Merkez-9 / Zeytinlik-1/ Alsancak-1/ Çatalköy-1/ Beylerbeyi-1/ Karakum-2 / Dikmen-1/ Boğazköy-1/ Lapta-1/ Ozanköy-1/ Aşağı Girne-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1/ Serdarlı-1/ Paşaköy-1/ Türkmenköy-2 / Piyale Paşa- 1/ Çanakkale-2 / Geçitkale-1/ Dumlupınar-2 / Serdarlı-1/ Tuzla-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-3
5 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.559
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Yerel Vaka Sayısı: 52
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.516.742
Toplam Vaka Sayısı: 8416
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7846
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 535
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 33
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4721
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 893
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2870
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 20.656Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021, 19:28