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KKTC'de verilen oyların sonuçları
Kıbrıs
28 Mayıs 2023 Pazar 18:49
Kıbrıs Genç Tv
KKTC sandık sonuçları
Kemal Kılıçdaroğlu 59.74
Recep Tayyip Erdoğan 40.26
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