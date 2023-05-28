KKTC'de verilen oyların sonuçları

KKTC'de verilen oyların sonuçları
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KKTC sandık sonuçları

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Kemal Kılıçdaroğlu 59.74

Recep Tayyip Erdoğan 40.26

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