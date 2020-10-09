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KKTC'de yeni pozitif vakalar açıklandı

KKTC'de yeni pozitif vakalar açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1915 olduğunu, 8 pozitif vakaya  rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini ,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

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