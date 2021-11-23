KKTC'de yine yüksek vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık açıklaması şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.435 olup, 255'i yerel 314 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 133 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 58 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 255 kişi ise yerel vakadır.
91 kişi Lefkoşa, 88 kişi Girne, 45 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
23 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.435
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 314
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 58
Yerel Vaka Sayısı: 255
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 133
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Toplam Vaka Sayısı: 26.900
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.960
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2884
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2765
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 98
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7377
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 643
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 588
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7328
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 85.101Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021, 19:51