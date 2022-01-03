KKTC'de yine yüksek vaka sayısı açıklandı

KKTC'de yine yüksek vaka sayısı açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 35.585 olup, 378'i yerel, 410 pozitif vakaya rastlanmış,158 kişi taburcu edilmiştir. 

32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 378 kişi ise yerel vakadır. 

157 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 82 kişi Gazimağusa, 30 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 14  kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

3 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 35.585 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32 

Yerel Vaka Sayısı: 378  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 158  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.769.017 

Toplam Vaka Sayısı: 36.951   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.405 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3407  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3346 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 141      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5039 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 667    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 491 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4878 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 105018 

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 20:52
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