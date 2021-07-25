KKTC'de yüksek vaka sayısı devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
25 Temmuz 2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.554 olup, 127'si yerel 147 pozitif vakaya rastlanmış, 70 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 127 kişi ise yerel vakadır.
54 kişi Lefkoşa, 43 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-13 / Marmara-3 / Gönyeli-11/ Ortaköy-5 / Yılmazköy-12/ Göçmenköy-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Yenikent-2/ Haspolat-1/ Kumsal-1/ K.Kaymaklı-2
Girne
Girne Merkez-12/ Alsancak-9 / Karaoğlanoğlu-1/ Yukarı Girne-3/ Lapta-3/ Çatalköy-5/ Zeytinlik-1/ Esentepe-1/ Dikmen-2/ Doğanköy-1/ Boğazköy-3/ Karakum-1/ Ozanköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1/ Mutluyaka-1/ Karaköy-2 / Sütlüce-1/ Aslanköy-1/ Tirmen-4 / Görneç-2 / İncirli-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-2/ Surlariçi-1/ İnönü-1
İskele
İskele Merkez-1/ Büyükkonuk-1/ Mersinlik-2
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-4 / Kalkanlı-1/ Bostancı-1/ Zümrütköy-1
Lefke
Gemikonağı-1
25 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.554
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 147
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 127
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.825.013
Toplam Vaka Sayısı: 10.724
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9222
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1463
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1205
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 184
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 867
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 215
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 368
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2676
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 28.790