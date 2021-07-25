KKTC'de yüksek vaka sayısı devam ediyor

KKTC'de yüksek vaka sayısı devam ediyor
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
25 Temmuz 2021 
Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.554 olup, 127'si  yerel 147 pozitif vakaya rastlanmış, 70 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 127 kişi ise yerel vakadır. 

54 kişi Lefkoşa, 43 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-13 / Marmara-3 / Gönyeli-11/ Ortaköy-5 / Yılmazköy-12/ Göçmenköy-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Yenikent-2/ Haspolat-1/ Kumsal-1/ K.Kaymaklı-2 

Girne 

Girne Merkez-12/ Alsancak-9 / Karaoğlanoğlu-1/ Yukarı Girne-3/ Lapta-3/ Çatalköy-5/ Zeytinlik-1/ Esentepe-1/ Dikmen-2/ Doğanköy-1/ Boğazköy-3/ Karakum-1/ Ozanköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1/ Mutluyaka-1/ Karaköy-2 / Sütlüce-1/ Aslanköy-1/ Tirmen-4 / Görneç-2 / İncirli-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-2/ Surlariçi-1/ İnönü-1 

İskele 

İskele Merkez-1/ Büyükkonuk-1/ Mersinlik-2 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-4 / Kalkanlı-1/ Bostancı-1/ Zümrütköy-1 

Lefke 

Gemikonağı-1 

25 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.554  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 147 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17  

Yerel Vaka Sayısı: 127 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.825.013      

Toplam Vaka Sayısı: 10.724   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9222 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1463   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1205 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 184   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 867 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 215
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 368  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2676 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 28.790

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