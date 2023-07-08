KKTC'deki 7 farklı gençlik derneği bir araya gelerek “Gençlik Dernekleri Mutabakat Anlaşması imzaladı

KKTC’de aktif olarak çalışan 7 farklı gençlik derneği bir araya gelerek “Gençlik Dernekleri Mutabakat Anlaşması”(GEDMA) imzaladı.

Rüstem Kitabevi’nde dün düzenlenen imza töreninde ilişkilerini resmileştiren gençlik dernekleri, “Gençlik Dernekleri Mutabakat Anlaşması” ile birbirleri ve diğer gençlik dernekleriyle yürütecekleri ilişkilerin çerçevesini belirlemeyi ve faaliyet gösterecek yeni gençlik oluşumlarına yol göstermeyi amaçlıyor

Dernekler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Eğitimde Gençlik İnisiyatifi (EGİ) adına Yasemin Aygın ve İlayda Özbekoğlu, Girne Gençlik Derneği (GGD) adına Asya Eminoğlu, Güzelyurt Gençlik Derneği (GÜGED) adına Açelya Bulancak, İskele Gençlik Derneği (İGD) adına Ali Devecioğlu, Lefke Gençlik Derneği (LEF-GED) adına Turhan Hızlı, Lefkoşa Gençlik Derneği (LGD) adına Mustafa Özbilgehan ve Mağusa Gençlik Birliği Derneği (MGB) adına Ali Furkan Çetiner mutabakat anlaşmasına imza koydu.

- III. Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi’nin düzenlenecek

İmza töreninde konuşan Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanı Mustafa Özbilgehan, GEDMA’nın imzacısı olan 7 dernek ile Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (BK-KTÖF) ve Avrupa Birliği Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (AB-KTÖF) tarafından 12-13 Ağustos tarihleri arasında III. Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi’nin düzenleneceği de duyuruldu. Özbilgehan, Gençlik Kongresi hakkında detaylı bilgilerin daha sonra aktarılacağı da belirtti.

Uzun yıllardır sürdürülen gençlik çalışmalarının KKTC’de ilk kez bir tanım altına girmesinin önemli olduğunu kaydetti, bugün uyum içerisinde çalışabilen bu derneklerin gelecekte de sağlıklı bir şekilde işbirliklerini sürdürebilmesi için bu anlaşmanın temel taşı olduğunu vurguladı.