KKTC'deki depremzede çocuklara yönelik moral etkinlikleri düzenlenecek

Türkiye’de yaşanan depremin ardından KKTC’deki yakınlarının yanına gelerek yaşama tutunmaya çalışan depremzede çocukların yaralarının sarılması amacıyla "Elim Sende” adıyla kültür-sanat, eğlence içerikli moral etkinliği gerçekleştirilecek.

Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların yaşadıkları travmaları hafifletmek amacı taşıyan etkinlik T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi desteği ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve EVKAF İyilik Gönüllüleri koordinesinde düzenlenecek.

6-13 yaş aralığında depremzede çocukların misafir edileceği etkinlikler 11 Mart Cumartesi günü Güzelyurt’ta Evkaf İyilik Evi’nde (Manastır Avlusu), 12 Mart Pazar günü Lefkoşa’da Yunus EmreEnstitüsü’nde, 18 Mart Cumartesi günü Gazimağusa’da DAÜ CL Meydanı’nda ve 19 Mart Pazar günü Girne’de Barış Parkı’nda yer alacak.

14.00-17.00 saatleri arasında yapılacak etkinlikler kapsamında; geleneksel ebru sanatı, soğuk seramik, ahşap baskı, robotik kodlama, masal atölyeleri ile drama, sokak oyunları, şişme balon etkinliği, Karagöz-Hacivat gösterisi, çeşitli maskotlar, yüz boyama, dondurma, pamuk şeker ikramı gibi aktivitelerden oluşacak.