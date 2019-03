Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ, tüberkülozun minimal düzeyde kalması için Sağlık Bakanlığı olarak önlem aldıklarını kaydederek, “Son üç yılda pozitifler en düşük noktada” dedi.

Uludağ, “Tüberküloz dünyada ilk on ölüm sebebi arasında yer alırken KKTC’deki vakalar minimal düzeyde” açıklamasında bulundu.

Savaşay Uludağ, “24 Mart Dünya Tüberküloz Günü “nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, halk arsında “verem” olarak da bilinen hastalığın tarihçesini, belirtilerini ve KKTC’de yürütülen sağlık çalışmalarını aktardı.

BAKTERİYEL VE BULAŞICI

Savaşay Uludağ, “Mycobacterium Tuberculosis adı verilen mikrobun bulaşmasıyla ortaya çıkan bakteriyel ve bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olan Tüberkülozün teşhis ve tedavisi M. tuberculosis basilinin 24 Mart 1882’da Robert Koch tarafından keşfedilmesiyle mümkün oldu” dedi.

“BİRDEN FAZLA ORGANI ETKİLEYEBİLİYOR… DAMLA YOLUYLA HAVAYA SAÇILIYOR, ÖYLE BULAŞIYOR…”

Birden fazla organı etkileyebilen Tüberkülozun, ağırlıklı olarak akciğer ve akciğerlere ait lenflerde yer edindiğini belirten Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ, şu bilgileri verdi:

“Hastalık, öksürük, hapşırık veya bu tarz etkileşimlerle havaya damla yoluyla saçılıyor, havada asılı kalan mikropların solunulmasıyla veya vücuda nüfuz etmesiyle bulaşıyor. Tüberküloz tüm dünyada ilk on ölüm sebebi arasında yer alırken KKTC’deki vakalar minimal düzeyde.”

“1976’DAN BERİ İLKOKULLARDA DÜZENLİ OLARAK TARAMA TESTİ YAPILIYOR…”

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, çatısı altındaki Verem Savaş Dispanseri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Uludağ, şunları söyledi:

“Tüberkülozun ülkemizde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü’nün plan ve yöntemleri doğrultusunda 1976’dan beri her yıl ilkokul birinci ve beşinci sınıflara düzenli olarak PPD testi olarak bilinen tüberküloz tarama testi yapılıyor. PPD testinin pozitif çıkması kişinin tüberküloz basili ile karşılaştığını anlatır. Gerekli görülen durumlarda göğüs hastalıkları uzmanları tedavi verip, takipleri yapmaktadır.”

“ÇALIŞMA ,İKAMET VE ÖĞRENCİ İZNİ İÇİN YAPILAN BAŞVURULARDA PPD TESTİ ŞARTI”

Önceleri Karantina Yasası kapsamında yapılan taramaların artık Aralık 2018’de yürürlüğe giren Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın tahtında yapıldığını belirten Uludağ, “Ülkemizde tüberkülozun minimal düzeyde kalmasını sağlamak amacıyla çalışma,ikamet ve öğrenci izinleri için yapılan başvurularda bile Sağlık Bakanlığı olarak PPD testi yapılmasını şart koşmaktayız” dedi.

KKTC’deki vatandaş ve diğer ülke vatandaşlarına ait son 3 yıllık istatistik bilgileri şöyle:

“2016 yılı Akciğer TBC ve diğer organlar toplam 20 kişi 2017 yılı Akciğer TBC ve diğer organlar toplam 27 kişi, 2018 yılı Akciğer TBC ve diğer organlar toplam 20 kişi”

Uludağ, “40 yıllık süreçte KKTC nüfusunun artmasına rağmen, son üç yıldaki pozitifler en düşük noktada” dedi.