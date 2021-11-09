KKTC'den 10 Kasım mesajları

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu halkıyla birlikte İstiklal mücadelesini zafere ulaştırmış, büyük devlet adamı ve lider olarak, ülkesinin modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiştir” dedi.

“O’nun evrensel değerlere dayanan düşünceleri, ilke ve inkılapları ile modern Türkiye’nin önü açılmıştır” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, Atatürk'ün “büyük eserim” dediği, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilelebet yaşayacağına hiç kuşku olmadığını dile getirdi.

Büyük bir sevgiyle Atatürk’e bağlı olan Kıbrıslı Türkler’in de demokrasinin, laikliğin ve çağdaşlaşmanın temelleri olan Atatürk ilke ve devrimlerini kılavuz olarak benimsediği ve adımlar attığını kaydeden Çavuşoğlu, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlandığı günün yıldönümünde, aziz hatırası önünde saygıyla eğilir, sevgi ve rahmetle anarım” dedi.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Kazım And mesajında, “Ebedi başkomutanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı, ulu önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Atatürkçü düşünce sistemi yaşanıp geçmişte kalmış bir olgu değil, çağın ötesine devam eden, toplumsal ve evrensel yaşayışta rehber olan ve asla unutulmaması gereken bir gelecektir.” ifadelerini kullandı.

And, Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edeceğini ifade etti.

And, “Atatürk, ulusumuzun birlik, beraberlik, barış ve güven içinde uygarlık yolunda emin adımlarla ilerleyişinde rehberimiz olmaya devam edecektir.” dedi.

MEMUR SEN

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulusal önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, 83. ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle andı. Manga, “Atatürk yolumuza ışık olmaya devam ediyor” vurgusu yaptı.

Manga mesajında, “Osmanlı’nın işgalinin yıkıntıları arasından, ulusal kurtuluş destanımızı yazarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratan ve Türk milletine hediye eden Atatürk, yolumuza ışık olmaya devam ediyor” dedi.

“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini benimseyen Atatürk’ün verdiği mücadelenin bugün mazlum milletlere rehber olmayı sürdürdüğünü ifade eden Manga, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin, tüm iç ve dış tehditlere rağmen, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefine doğru kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

“Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak, Türklüğümüzle övünmek ve çalışarak geleceğe güvenle bakmak, her Türk’ün asli görevidir” diyen Akın Manga, Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle andı.

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar tarafından yayımlanan mesajda, Bayar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa göçünün 83’üncü yıl dönümünde, hayranlıkla, özlemle, sevgi, saygı ve rahmetle andığını kaydetti.

Bayar, Atatürk’ün üç kıtada altı asır hükümran olan Osmanlı İmparatorluğu’nun teslim olmasını kabul etmeyerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattığına işaret ederek, Başkomutan olarak mucizevi bir direnişle ve üstün dehası ile zafere ulaştığını, modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu belirtti.

Atatürk’ün önderliğinde genç Türkiye Cumhuriyeti’nin on beş yıl gibi kısa bir sürede, her sahada, siyasi, idari, sosyal ve ekonomik alanlarda yeniden yaratıldığını ve Dünya Devletleri arasındaki saygın yerini aldığını kaydeden Bayar, mesajına şöyle devam etti:

“Kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yıl dönümünü onur ve gururla kutladık. Beş gün sonra da, ölümsüz Atamızın gösterdiği yoldan ve izinden giderek sağladığımız özgürlük ve kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci yıldönümünü kutlayacağız.

Bugün bölgemizde her zaman yanımızda olan güçlü bir Anavatanımız vardır. Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda gösterdiği hedeflere ve O’nun ideallerine bağlı kalarak her türlü zorluğu aşacağımızı ve Devletlerimizi sonsuza kadar yaşatacağımıza yürekten inanıyoruz.”

EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Kazım And mesajında, “Ebedi başkomutanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı, ulu önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Atatürkçü düşünce sistemi yaşanıp geçmişte kalmış bir olgu değil, çağın ötesine devam eden, toplumsal ve evrensel yaşayışta rehber olan ve asla unutulmaması gereken bir gelecektir.” ifadelerini kullandı.

And, Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edeceğini ifade etti.

And, “Atatürk, ulusumuzun birlik, beraberlik, barış ve güven içinde uygarlık yolunda emin adımlarla ilerleyişinde rehberimiz olmaya devam edecektir.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021, 14:50