KKTC'den 10 Kasım mesajları...

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve ilkeleri, biz Kıbrıs Türk halkının da en önemli yol göstericisi olmaya devam edecektir” dedi.

Bakan Pilli, mesajında şunları kaydetti:

"Fikirleri, başarıları ve düşünceleriyle sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine de adını altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatını ülkesine ve milletine adamıştır. Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etmiştir.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.”

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ölümünün 83’üncü yıldönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83. yıldönümünde özlemle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, ileriyi görerek gelecek nesillerin rehberi olmuş, fikirleri ile bir devrin değil her devir rehber olmuştur. Onun ileri görüşlülüğü, düşünceleri bizlere yol göstermiştir. Gelecek nesiller de Ata’mızın aydınlattığı bu yoldan yılmadan yürüyerek hedeflerine ulaşacaktır. İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük 83. Ölüm yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 12:20