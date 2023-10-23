KKTC'den 14. Uluslararası Eğitim ve Eğitim Psikolojisi Konferansı'na katılım

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Barselona'da düzenlenen 14. Uluslararası Eğitim ve Eğitim Psikolojisi Konferansı'nda KKTC’yi temsil etti. Hatipoğlu'na konferansta Görsel Tasarım Uzmanı Eral Özbeşer eşlik etti, sunumu Teyfide Tecel Hatipoglu gerçekleştirdi.
Dr. Zafer Bekir (Zafer Bekiroğulları) danışmanlığında gerçekleştirilen ESPAD 2023 KKTC araştırmasından elde edilen makalenin sunumu, katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.
Hatipoğlu'na katılım plaketini Helsinki Üniversitesi'nden ve konferansın başkanı olan Prof. Kirsti Lonka takdim etti.