KKTC'den 14. Uluslararası Eğitim ve Eğitim Psikolojisi Konferansı'na katılım

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Barselona'da düzenlenen 14. Uluslararası Eğitim ve Eğitim Psikolojisi Konferansı'nda KKTC’yi temsil etti. Hatipoğlu'na konferansta Görsel Tasarım Uzmanı Eral Özbeşer eşlik etti, sunumu Teyfide Tecel Hatipoglu gerçekleştirdi.

Teyfide Tecel Hatipoğlu, "Kuzey Kıbrıs'ta Yasadışı Madde Kullanımından Daha Büyük Risk: Lise Öğrencileri Arasında Kumarın Yaygınlığı" başlıklı bir makale sunarak KKTC'nin eğitim ve psikoloji alanındaki çalışmalarını uluslararası arenada anlattı.

Dr. Zafer Bekir (Zafer Bekiroğulları) danışmanlığında gerçekleştirilen ESPAD 2023 KKTC araştırmasından elde edilen makalenin sunumu, katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Hatipoğlu'na katılım plaketini Helsinki Üniversitesi'nden ve konferansın başkanı olan Prof. Kirsti Lonka takdim etti.