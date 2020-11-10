KKTC'den 15 Kasım mesajları

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82’inci ölüm yıldönümünde sevgiyle ve rahmetle andı.

Oğuz yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün, evrensel değerlere dayanan düşünceleri, ilke ve inkılapları ile çağdaşlaşmanın, demokrasinin, modern Türkiye’nin önünü açtığını kaydetti.

Atatürk’ün devrimlerinin, pek çok halka ilham kaynağı olduğuna işaret eden Oğuz, “Kıbrıslı Türkler de ilk günden Atatürk'ün ilke ve devrimlerini benimsemiş, demokrasiye, laikliğe ve çağdaşlaşmaya sıkı sıkıya sarılmıştır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlandığı günün 82'inci yıldönümünde, aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz” dedi.

EVREN

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Evren yayınladığı 10 Kasım mesajında şunları kaydetti:

“Tarihsel sürece bakıldığında Türk Milletine her zaman ilham kaynağı olan, liderliği, ilerici görüşüyle, modern dünyaya bakışı, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın insan haklarına saygısı, olağanüstü devrimleri, gençlere ve kadınlara kattığı değer paha biçilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişinin simgesi ve Türk Ulusunun yeniden dirilmesinde en büyük güç kuşkusuz Atatürk’tü.

Atatürk, Kıbrıs Türklerinin de her zaman gönlünde yer tutmuş, Ata’nın yaptığı devrim hareketleri yakından izlenmiş ve uygulanmıştır. Bugün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde unutulmadığı gibi, KKTC’de de Kıbrıs Türk halkı O’nu unutmadı.

Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini atan ve Türk halkına başkomutanlık yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82’inci yılında, sevgi, saygı, özlem ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun”

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ

Karadeniz Kültür Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82’nci ölüm yıldönümünde sevgi, saygı ve şükranla andı.

Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek mesajında, “Önderimiz Atatürk’ün bizlere armağanı olan Cumhuriyetimizin ilkelerine, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Önderimizin ileri görüşlülüğü ve aydın fikirleri ulusumuzu aydınlık yarınlara taşımıştır. Vatan sevgisini, millet aşkını ve bağımsızlık ruhunu bizlere aşılayan Türkiye Cumhuriyeti Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.