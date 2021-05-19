KKTC'den 19 Mayıs mesajları

ARIKLI

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Arıklı, 19 Mayıs’ın 102’nci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Mesajında 19 Mayıs’ın büyük Türk milletinin varoluş mücadelesinin başlangıcı olduğuna vurgu yapan Arıklı,19 Mayıs’ın direnişin sembolü olduğunu ifade etti.

Arıklı mesajında şunları kaydetti:

“Ecdadımızın bu kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlık aşkı başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. Bu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu kendimize kılavuz edersek bu ruh, daha müreffeh ve güçlü yarınlar için azimle çalışmamızı ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır.

Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, ecdadımızın gösterdiği kahramanlık ruhuna bağlı olarak; istiklal ve istikbalimize, tarihimize, kültürümüze, cumhuriyetimize ve milli benliğimize ebediyen sahip çıkacaktır. Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen değerleri daha da zenginleştirecek ve milli mücadele ruhunu her daim ayakta tutacaktır.

Cumhuriyet’in emanet edildiği gençlerimizin, özgürlük ve bağımsızlığımızı sonsuza kadar koruyacağına olan inancımla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

MDP

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Gençlik, Kültür ve Sanat Sorumlusu Cemre Seziner, 19 Mayıs’ın Türkiye’de Ankara dışındaki illerde 2012 yılından beridir ülke genelinde kutlanmasının engellendiğini ifade etti.

Seziner mesajında şunları kaydetti:

“Ancak bizler yavru vatanın yürekli evlatları, Atamıza ve emanetlerine sahip çıkmaya devam edip 2012’den bu yana bayramımızı aynı coşku ve heyecanla kutlamaya devam ettik. Ne yazık ki içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeni ile bu yıl bayramımızı aynı coşku ve heyecan ile yüreklerimizde kutlasak da, sokaklarda dileğimizce yer alamamanın burukluğunu, Türk Milliyetçileri olarak tüm ruhumuzda hissediyoruz.

Atamızın ‘Tüm Ümidim Gençliktedir’ sözünü kendine ilke edinmiş bir Kıbrıs Türkü ve Türk Milliyetçisi olarak gençlerimizin, Cumhuriyetimizi fikirleri ile çalışmaları ile geliştireceği ve ileriye taşıyacağına ve aynı zamanda içeriden ve dışarıdan gelecek olan tehditlere karşı korkusuzca savunacağına olan inancımızın tam ve şüphe kaldırmaz bir doğrulukta olduğunun bilinmesini isterim.”

HAK-SEN

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, geleceğe dair en büyük güvencenin gençler olduğuna işaret ederek, içinden geçilen bu zor dönemde, genç nesilin vizyon, yetenek ve eğitiminin, halka, geleceğe dair umut verdiğini kaydetti.

Büyükoğlu, ülke gençliğinin laiklik ve demokratik değerleri gerçek anlamda içselleştirmeyi başardığına dikkat çekerek, “Gençlerimiz, ülkesini seven, kendi eğitim ve vizyonlarını ülkelerinin daha iyi yerlere gelmesi için kullanmak isteyen gençlerdir. Bu bağlamda ilk hedef beyin göçünü durdurmak, ikinci hedef onlara yetenekleriyle kendilerini var edebilecekleri alanları açmak olmalıdır” dedi.

İŞAD

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü de, “Mustafa Kemal Atatürk bugünü gençliğe armağan ederek gençlere Cumhuriyeti ve Cumhuriyet değerlerini koruma görevini vermiştir. Bu görev aynı zamanda gençlere duyulan sonsuz bir güvenin göstergesidir” dedi.

“Biz de gençlerimize güveniyoruz” diyen Mamülcü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için, gençler için öncelikle mücadele değerlerine, demokrasiye sahip çıkmak, sorgulayan, eleştiren fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek, onların önlerini açmak ve ülkenin eğitim kalitesini yükseltmeyi hedeflemenin öncelikli olması gerektiğini kaydetti.

Mamülcü, “İş dünyası olarak bu bilinç ve hedefle var gücümüzle çalışmaya, gençlerimizi eğitimden, bilim, girişimcilik, sanat ve spora kadar tüm alanlarda desteklemeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.