KKTC'den 23 Nisan mesajları

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 103. Yılı’ ve ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şan mesajında, depremde hayatını kaybeden çocukları da unutmayarak, bu bayram yüreklerde büyük hüzün ve kayıpların acılarının izdüşümünün yaşandığını belirtti.

Dünya’da kutlanan tek çocuk bayramının, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olduğuna vurgu yapan Maliye Bakanı Alişan Şan mesajında şu ifadeleri kullandı.

“23 Nisan 1920 tarihi; Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, anlamı ve önemi büyük bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenliğin ilan edildiği bugünü geleceğimiz, umudumuz ve aydınlık yarınların güvencesi olan çocuklarımıza armağan ederek taçlandırmıştır.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yaşanabilir barış ve güvenli bir dünyada sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri bizlerin de en büyük arzusu ve görevidir”

Maliye Bakanı Şan mesajının devamında, depremde hayatını kaybeden çocukları da unutmayarak; “Şubat ayında Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan asrın felaketi depremde ne yazık ki kardeşlerimiz, evlatlarımız hayatlarını kaybetti. Bu nedenle bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı buruk yaşıyoruz. Bu bayram, heyecan ve sevinç değil, hüzün ve acının izdüşümü ile birlikte geliyor. Anavatanımızda kaybettiğimiz canlarımızı ve acıları ülkemizin üzerine bir kara bulut gibi çöken Şampiyon Melekler Takımımızı asla unutmayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, TBMM’nin açılışının 103. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelede emeği geçenleri, Şampiyon Melekler Takımımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103’üncü yılını kutluyoruz. Bugün, geleceğe dair umutların yeşerdiği, geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçı ve sporcuları olan çocuklarımızın bayramıdır” ifadelerini kullandı.

Mesajında, “Bu yıl ne yazık ki buruk bir Çocuk Bayramı geçiriyoruz” diyen Özçınar, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle yaşanan can kayıplarının herkesi derinden yaraladığını, tarifi imkânsız bir acıya dönüştüğünü ifade etti. Özçınar, “Düzenlenen etkinliklerle kaybettiğimiz evlatlarımızın anılarını yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Özçınar, mesajında devamla, “En değerli varlıklarımız, çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitim aldığı, huzur içinde yaşadığı barış dolu bir dünya için çaba sarf etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu özel gün vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak, 23 Nisan’ı bayram olarak çocuklara armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile anar, tüm çocuklarımıza barış ve huzur içinde yaşayacakları bir dünya dilerim” dedi.

DAÜ - ATAUM

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bildiri yayımladı.

Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk’ün ulusal egemenlik ilkesine sadece düşünceleriyle değil, derin kişisel duygularıyla da ne kadar bağlı olduğu, annesinin ölümünden birkaç gün sonra onun mezarı başında söylediği;

‘Validemin mezarı önünde ve Allah huzurunda ant içiyorum, bu kadar kan dökerek ulusun elde ettiği ve belirttiği egemenliğin muhafaza ve müdafaası için icap ederse validemin yanına gitmekte asla tereddüt etmeyeceğim. Ulusal egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun’ sözlerinden de açıkça anlaşılmaktadır.

Bu vesileyle başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ulusal kurtuluş mücadelemizi sürdüren ilk TBMM üyelerini ve bu toprakları vatan yapmak uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi ve Şampiyon Meleklerimizi bir kez daha rahmet, özlem ve saygıyla anıyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023, 12:57