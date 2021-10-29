KKTC'den 29 Ekim mesajları

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Anavatan’ın 98. yılına birlikte yürümenin engin gururunu yükelerinde hissettiklerini belirtti.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“TBMM'nin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle devletin yönetim şekli cumhuriyet olarak belirlendi ve böylece Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız bir devlet olarak kuruldu. Takvimlerimizdeki en önemli milli bayramımız olarak yerini aldı.

Şan ve şeref destanlarıyla dolu tarihimizden aldığımız azim ve cesaretle Anavatanımızın 98. yılına birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin, Ulu Önder Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseridir.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine de ilham kaynağı olan Kurtuluş Savaşı’ndaki özgürlük ve bağımsızlık ruhu, Türk milletinin iradesini esaret altına almak ve Anadolu’yu parçalamak isteyen güçleri yenmiştir.

Anavatan Türkiye’nin 98. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım.”

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Amcaoğlu görevlerinin Atatürk’ün bıraktığı mirasa sahip çıkmak, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü savunmak ve Atatürk’ün açtığı yolda ilerlemek olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, mesajında, şunları kaydetti:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; bugün, sorunlar ve sıkıntılar içerisinde olsak da, umudumuzu yitirmememizin en açık örneğidir, ışığıdır. Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından tam 98 yıl geçti. 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyetimiz, Türk Milleti’ne bırakılmış en büyük mirastır. Görevimiz, değeri asla biçilemez olan bu mirasa sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü savunmak ve Büyük Önder’in bizlere açtığı bu yolda ilerlemektir…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tüm Dünya’yı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınından payını almıştır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz, Türk Ulusu’nun devamını sağlayacak olan çocuklarımızın eğitimi başta olmak üzere, ekonomik anlamda da bu illete bağlı olarak sıkıntılı bir dönem yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların aşılması adına, Atatürk’ün verdiği ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarılı olacağımızdan kuşkumuz yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutlar; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.”

ATAOĞLU

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bağımsızlığını, verdiği mücadelelerle elde eden şanlı Türk milletinin gurur ve duygu verici günü bugün. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyük dirilişin eseri olan Cumhuriyet bugün 98’inci yılını kutluyor. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de bu mutlu günü büyük bir heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı o gün kü heyecan ve mutluluk, halen Türk milletinde aynı heyecanla yaşanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve her geçen gün daha da güçlü bir devlet olarak yoluna devam etmesi, Kıbrıs Türk halkına büyük güç vermekle beraber, geleceğe ümitle bakmamazı sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 98’inci yılının büyük coşkusunu yaşadığımız bu özel günde; Başta Atatürk ve aziz şehitlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma ve gelişme aşamalarında emeği geçen bütün herkesi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

TAÇOY

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı ve Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin 98’inci yaşı kutlu olsun” ifadesine yer veren Taçoy, Atatürk’ün kurduğu devletin egemenliğini kayıtsız ve şartsız olarak millete verdiğini anımsattı.

Taçoy, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet’in öncü kadrolarının izinde KKTC’yi kararlı bir yönetim eliyle güçlendireceklerini ifade ettiği mesajında, “Bizler, Atatürk’ün öncülüğünde hareket eden, milletinin değerlerine bağlı, bunu başaracak güce, birikime ve özgüvene sahibiz” dedi.

Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98 yıllık tarihinin gelecek güzel günler için umut veren ve ders alınması gereken bir dönem olduğunu vurgulayarak, “Milletimizin ortak eseri Cumhuriyetimize sahip çıkmak için çalışmak hepimizin vazifesidir” ifadesini kullandı.

KKTC KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, cumhuriyetin, Türk ulusuna en yakışan yönetim biçimi olduğunu kaydetti.

Civelek, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletten alınan güçle 29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yıl dönümüne ulaşmanın sevinci ve gururu içinde olduklarını kaydederek halkın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.