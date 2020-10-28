KKTC'den 29 ekim mesajları

Kıbrıs Türk Memur -Sen, “29 Ekim 1923’te kurulan, Anavatanımız, Garantörümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Kuruluş Yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yayımladığı 29 Ekim mesajında, Ulu Önder Atatürk’ün, “En Büyük Eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün, gelişmiş uygar ülkeler arasında yer alan bölgesel güç konumuna gelmiş, güçlü bir ülke olduğuna dikkat çekti.

“Dün olduğu gibi, Türk Milleti bugün de Milli Birlik ve Beraberlik ruhu içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Bağımsızlığın gereği olarak, ihtiyaçlarını yerli ve milli kaynaklarla üreterek, dışa bağımlılığını asgari düzeye indirme mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir” diyen Manga şöyle devam etti:

“Türk Dünyasının rehber saydığı, umut ve güvenle baktığı Türkiye Cumhuriyeti, 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla yürümektedir. KKTC Halkı olarak, ne mutlu bizlere ki; tek millet iki kardeş devletiz, ne mutlu bizlere ki; Türkiye gibi bir garantörümüz vardır. Türkiye ve KKTC Devletlerini yok sayarak, hak ve menfaatlerimizi yok saymaya çalışan, emperyalistlere karşı, birlikte mücadelede kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti’ni, büyük mücadele ve fedakarlıklarla kuran Aziz Atatürk ve Silah Arkadaşlarını, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.Türk Ulusunun Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.Üyelerimizin ve halkımızın mübarek Mevlüt Kandilini de kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz.”

KAMU İŞ

Kamu-İş Genel Başkanı ve Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutladı.

Serdaroğlu mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim’i kutlamanın gururu ve sevincini yaşıyoruz” diyerek “Milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın, var olma mücadelesinin timsali olan dünya da eşi benzeri görülmemiş bir dayanışmanın sonucu olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.” Ifadesini kullandı.

Serdaroğlu şöyle devam etti:

“Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünü kutlarken; Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, nice zaferler kazanan silah arkadaşları ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Atatürk’ün bizlere bıraktığı bu değerli mirasa sahip çıkmak ve korumak en büyük görevimizdir.”

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun tüm dünyaya ilan edildiği gün olan 29 Ekim 1923’ün 97. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Sadıkoğlu mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Yılını kutlamaktan duyduğu gurur ve mutluluğunu belirtti.

Başkan Sadıkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve şükran ile andığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ayrılmaz bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz, tek millet iki devlet ülküsünü yalnızca sözde değil, her alanda birlikte yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yaş coşkusu ve heyecanını KKTC’de yaşıyor olmak bizler için gurur kaynağıdır. Türk milleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütünlük içinde çağdaş dünyayla bütünleşmek için kararlılığını ve mücadelesini kesintisiz sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, KKTC halkının güvencesi, umudu ve gururu olarak bizlere güç vermeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutlar, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”