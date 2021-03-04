KKTC'den başsağlığı mesajları yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de Bingöl'den Tatvan'a giderken düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterde şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında, 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını büyük ve derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek “Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaralı askerlerimize acil şifalar dilerken, şehit düşen askerlerimize rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim.” dedi.

SENNAROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye'nin Bingöl ilinde yaşanan helikopter kazası sonrası şehit düşen askerler için mesaj yayımladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün Bingöl’de yaşanan helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu dokuz kahraman gencimizin şehit düştüğünü ve dördünün ise yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Anavatan Türkiye’nin güvenlik ve bekası için görev yaparken hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için Allahtan rahmet, aileleri ile Türk milletine de başsağlığı dilerim. Yaralılarımızın en kısa sürede şifa bulmasını dilerken, güvenlik ve esenliğimiz için hayatları pahasına görev yapan tüm silahlı kuvvetler mensuplarına da şükranlarımı sunarım."

SANER

Başbakan Ersan Saner, bugün Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazası nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’a birer mesaj göndererek elim olaydan dolayı duyduğu derin üzüntüyü aktardı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklamasına göre Başbakan mesajlarında şöyle dedi:

“Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit, 4 askerin de yaralandığı haberini derin bir teessürle öğrendim

Bu elim olayda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına ve sizin değerli şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralı personele de acil şifalar dilerim

Aziz Türk Milletinin ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başı sağ olsun.”

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bingöl’den kalktıktan sonra kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopterim kaza kırıma uğrayarak düştüğünü derin bir acı ve üzüntü içerisinde öğrendiğini kaydeden Evren “Bizleri yasa boğan bu elim kazada şehit olan 9 askerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı 4 askerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

ÜSTEL

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bitlis Tatvan'da meydana gelen elim helikopter kazasında şehit olan 9 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını paylaştıklarını vurgulayan ve hayatını kaybeden Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Üstel, “Şehitlik mertebesine ulaşanların ruhları şad olsun. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarına, kahramanlarımızın kederli ailelerine ve aziz Türk milletine sabır ve başsağlığı dilerken, ayrıca MHP Milletvekili Ahmet Erbaş ile Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş’ın kıymetli yeğenleri 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da şehit olduğu haberi bizleri derinden üzmüştür, Erbaş ailesinin de başı sağolsun, acılarını paylaşıyoruz.” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu mesajında “Türkiye’de Bingöl’den Tatvan'a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Türk Milletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun” dedi.

OĞUZ

Maliye Bakanı Oğuz ise mesajında “Bitlis’ten gelen acı haber Türk Milleti’nin bir parçası olan Kıbrıs Türkü olarak bizlerin de yüreğini dağlamış, 9 kahraman askerimiz şehit olmuş, 4 askerimiz yaralanmıştır. Derin üzüntüsünü yaşadığımız şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve azizvTürk Milletine başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” Ifadelerini kullandı.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu başsağlığı mesajında şunları dile getirdi:

“Anavatanımızın Bitlis ili Tatvan ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman Mehmetçik’in şehit olması bizleri derinden üzmüştür. Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve şehitlerimizin ailelerine başsağlığı dilerim.”

ATAOĞLU

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu “Bingöl’den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen kahraman Türk askerlerine Allah’tan rahmet, yaralı kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” dediği mesajında ayrıca, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş ile Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş’ın akrabası 8’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da kazada şehit oldmasından duyduğu derin üzüntüyü paylaştıklarını dile getirdi.

Ataoğlu, Bitlis Tatvan'da meydana gelen helikopter kazası sonucunda şehit düşen 9 asker ve kazada yaralanan 4 asker için, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u telefonla arayarak, yaşanan elim kaza sonucu hayatlarını kaybederek şehitlik mertebesine erişen kahraman askerlerin acısını paylaştıklarını, kaza sonucu yaralanan askerlere de geçmiş olsun dileklerini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları dileklerini de iletti.

CANALTAY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da mesajında, “Bitlis Tatvan kırsalında meydana gelen helikopter kazasında, aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu dokuz askerimizin şehit olduğunu, dört askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu talihsiz kazada yaralanan askerlerimize acil şifalar dilerken, şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine ve silah arkadaşlarına sabırlar dilerim. Türk milletinin başı sağolsun.” Ifadelerini paylaştı.