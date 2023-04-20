KKTC'den bayram mesajları

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında, Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi için bir fırsat sunduğunu ve gönülleri ısıtan anılar biriktirilmesinin sağladığını belirterek, ancak bu bayramın kayıpların yaşandığı ve bir takım zorluklarla başa çıkmaya çalışıldığı bir dönemde olduğunu vurguladı.

“Dayanışmayı güçlendirmenin büyük önem taşıdığı bu günlerde sevgi ve şefkatle, birbirimize destek olma duygusunu pekiştirmeye, bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” diyen Özçınar, şöyle devam etti:

“Kırgınlıklar ve küskünlüklerin bir kenara bırakılıp, kardeşlik bağları ve yardımlaşma kültürünün daha da güçlendiği, nice umut dolu bayramlar dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.”