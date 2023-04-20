KKTC'den bayram mesajları

ÖZÇINAR
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
“Dayanışmayı güçlendirmenin büyük önem taşıdığı bu günlerde sevgi ve şefkatle, birbirimize destek olma duygusunu pekiştirmeye, bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” diyen Özçınar, şöyle devam etti:
“Kırgınlıklar ve küskünlüklerin bir kenara bırakılıp, kardeşlik bağları ve yardımlaşma kültürünün daha da güçlendiği, nice umut dolu bayramlar dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.”