KKTC'den bayram mesajları

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu “insanlık tarihinin en ciddi salgını ile mücadele edilmekte olduğuna” dikkati çekerek, herkesi bu mücadelenin bilinci içinde kurallara uymaya, birlik beraberlik içinde hareket etmeye davet etti.

Eroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu yıl Ramazan Bayramı’ndan sonra Kurban Bayramı’nın da olağanüstü koşullarda kutlandığına işaret etti.

Eroğlu mesajında şunlara değindi:

“İnsanlık tarihinin en ciddi salgını ile mücadele halen ülkemizde de devam etmektedir. Dolayısı ile öncelikli olarak herkesi bu mücadelenin bilinci içinde hareket ederek kurallara uymaya, birlik, beraberlik içinde hareket etmeye davet ediyorum.

Bayramlar, aile ziyaretlerinin yapıldığı, dost, akraba, ailelerin bir araya geldiği bizleri barıştıran, kaynaştıran günlerdir; ama bu yıl bunları yaparken dahi maske, mesafe ve hijyen koşullarına uymamızda büyük yarar vardır.

Koronavirüs salgını tüm dünyada var olan sorunlara ek, büyük bir mesele haline gelmiştir ve bu sorunun ne zaman aşılacağına dair net bir tarihi kimse ortaya koyamıyor. Hâl böyleyken, ekonomimiz için şart olan açılım sürecini başarı ile geçmeye de büyün önem arz etmeliyiz.

Bu süreçte sıkıntı yaşayan insanlarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız. Benim Kıbrıs Türk halkı ile Devletimize güvenim, inancım tamdır. Bu zorluk da mutlaka aşılacaktır. Yeter ki, gereksiz abartılarla felaket senaryoları ortaya koyarak halkın moralini bozmak yerine, salgının devam ettiği bilincinden uzaklaşmadan hep birlikte mücadele ve yardımlaşma yolundan ayrılmayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin, İslam dünyasının, Kurban Bayramı’nı candan kutlar, herkese, sağlık ve mutlulukla geçecek, kazalardan uzak nice nice bayramlar dilerim.”

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, normalleşme sürecine girilen bu dönemde, herkesin salgınla mücadele kapsamındaki tüm önlemlere uygun şekilde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çavuşoğlu, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, tüm halkın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı, ülke ve millet olarak yeni bir Kurban Bayramı'nı daha idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneği, milli ve dini ortak değerlerin hayat bulduğu bir Kurban Bayramı’nı daha idrak etmenin huzuru ve mutluluğunu içerisinde olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, Kurban Bayramı’nı da koronavirüsün devam ettiği bir ortamda kutlandığının unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Nazım Çavuşoğlu, “Normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde, bütün yurttaşlarımızın salgınla mücadele kapsamındaki tüm önlemlere uygun şekilde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Alacağımız önlemler ile daha sağlıklı, daha huzurlu nice bayramlara kavuşacağımıza inancım tamdır” dedi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Bayramın neşesini, huzurunu ve mutluluğunu evlerimizden eksik etmeden; gelecek bayramlarımızın daha güzel geçmesi için sosyal mesafe kuralını dikkate almayı unutmayalım” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların, birlik ve beraberlik duygularının yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği özel günler olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti;

“Ülkemizi ve tüm dünyayı sarsan Covid 19 salgını dolayısıyla içinden geçtiğimiz bu zor günleri hep birlikte atlatacağımız ve tekrar kucaklaşacağımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir.

Devletimizin kararlı mücadelesi ve halkımızın alınan tedbirlere uyumu sayesinde, daha sağlıklı ve daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum.”

Sucuoğlu, bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni etti.

ÖZYİĞİT

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “toplumun büyük bir kısmı Bayramı buruk karşılıyor” dedi.

Özyiğit, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni koronavirüs vakalarının ortaya çıkmaya başladığına işaret ederek “Bayram süresince de tedbiri elden bırakmayalım, hem kendimizi hem de etrafımızdakilerini koruyalım” çağrısında bulundu.

“Hükümetin birbiriyle kavga eden sağlıksız bir yapısı bulunduğunu ve bunun icraatlarına da yansıdığını” söyleyen Özyiğit, Hükümet’in pandemi hastanesi yapmayarak ve sağlık altyapısını yeterince güçlendirmeyerek toplum sağlığını riske attığını, ekonomik anlamda da toplumu rahatlatacak kararlar alamadığını iddia etti.

“Hükümetin ayrıca dar gelirli kesimlere ve ekonomik zorluklar içerisinde olan sektörlere yardımcı olacak adımları da atamadığını” söyleyen Özyiğit, toplumun büyük çoğunluğunun bayramı buruk karşıladığını ifade etti.

Vatandaşların sağlık, huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesini dileyen Özyiğit, “Kıbrıs Türk Halkı’nın Bayramını en içten dileklerle kutlar, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim” dedi.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında, bayramların, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları,

birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve dostluğun en sıcak şekilde hissedildiği gün olduğuna işaret etti ve tüm halkın Kurban Bayramını sevdikleriyle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmesini diledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 11:04