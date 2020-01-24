KKTC'den deprem ile ilgili mesajlar

TUFAN ERHÜRMAN / CTP GENEL BAŞKANI: "Elazığ'daki depremden dolayı çok üzgünüm. Kayıplarımıza rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dilerim. Elazığ'a, Türkiye'ye, hepimize geçmiş olsun."

AYŞEGÜL BAYBARS / İÇİŞLERİ BAKANI: "Merkez üssü Elazığ olan ve çevre illerde de ciddi yıkıma neden olan deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ölü sayısının artmaması diliyor, Türkiye’nin acısını paylaşıyorum. Başımız sağolsun"

MEHMET HARMANCI / LTB BAŞKANI: "Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu soğukta evlerinden olan, yaralanan veya yardıma ihtiyacı olan herkesle dayanışma içinde olacağımızı belirtmek isterim."

SİBEL SİBER /MECLİS ESKİ BAŞKANI: "Elazığ depremindeki can kayıpları hepimizi derinden üzdü... Allahtan Rahmet ve sabırlar diliyoruz...Yaraların erken sarılması dileğiyle.."

BERTAN ZAROĞLU / YDP LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ: "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize sabırlar diliyorum..Yaralanan vatandaşlarımıza ise, rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum...İnanıyorum ki, Devletimiz ve ulusumuz, bugün yaşanan depremin sebep olduğu ve açtığı tüm yaraları hep birlikte saracaktır..Ümidim o dur ki, şu an itibariyle gelen bu bilgilerden daha kötü bir tabloyla karşılaşmayız..."

DURSUN OĞUZ / TARIM VE DOĞAL KAYAKLAR BAKANI: "Yaşanan bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kardeşlerimize taziyelerimi sunarım"

TOLGA ATAKAN / BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI: "Geçmiş olsun #Elazığ Geçmiş olsun #Türkiye. Dualarımız sizlerle. Umuyor ve diliyorum ki daha fazla kötü haberler gelmez. Uzun ve zor bir gece olacak. Yanınızdayız"

JALE REFIK ROGERS / HP MİLLETVEKİLİ: "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Türkiye!Hayatını kaybedenlerin sevenlerine sabırlar, yaralılara acil şifalar dilerim. Umarım daha fazla can kaybı olmaz"

ZEKİ ÇELER / TDP MİLLETVEKİLİ: "Elazığ’da akşam saatlerinde yaşanan depremin acısını derin bir üzüntüyle paylaşmaktayım. Hayatını kaybedenlere allahtan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum."

YENAL SENİN / HP GENEL BAŞKANI: "Belki uzaktayız ama kalbimiz ve dualarımız sizinle ELAZIĞ"

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2020, 00:41