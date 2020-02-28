KKTC'den mesajlar yayınlandı

İdlip'te meydana gelen saldırıda Türk askerlerinin şehit olması sonrası Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Uluçay, şunları kaydetti:

"İdlib’te şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ailelerine sabır dilerim. Türkiye’nin acısını paylaşıyor ve metanet diliyorum.

Tüm Türk Ulusunun başı sağ olsun."

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerine rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle:

“Türk askerimize Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hain hava saldırısını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Türkiye'yi yasa boğan acı haber bizleri de derinden sarsmıştır.

Şehit Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.”

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haberi üzüntüyle öğrendiklerini söyleyen Oğuz, şöyle devam etti:

“Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler; Türkiye Cumhuriyeti devletine ve halkına taziyelerimi sunarım.”

ARIKLI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, İdlib bölgesinde şehit olan askerlere rahmet, yaralı Mehmetçiklere acil şifa diledi.

Arıklı, başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin huzuru, vatanının bölünmez bütünlüğü ve milletinin bekası için sınır ötesinde görev yapan gözü pek askerlerimiz, ne yazık ki hain bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Türkiyemizin sınır güvenliği ve vatanımızın ilelebet payidar kalması için görev yaparken, İdlib bölgesinde uğradığı hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah(cc)'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize ise acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İdlib’de şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düşmesi üzerine mesaj yayınlayan Töre, “Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

ATALAY

Din İşleri Başkanlığı Suriye’nin, İdlib bölgesinde görev yapan Türk askerlerine, dün akşam saatlerinde Suriye rejimi milislerince düzenlenen saldırıyı lanetlediğini bildirdi.

Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay taziye mesajında, “Türk askerine yapılan ve içimizi acıtan alçak saldırıyı en güçlü şekilde lânetler, saldırı neticesinde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Türk Milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Başımız sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, İdlib’de 33 Türk askerinin şehit olması nedeniyle mesaj yayımlayarak şehit askerlerin aileleri, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diledi.

Dernek Yönetim Kurulu üyesi ve Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli mesajında, “İdlib’te Suriye rejimi ile işbirlikçilerinin kalleş saldırısı sonucu 33 kahraman askerimizin şehit olması yüreğimize ateş düşürmüştür.”dedi.



Suriye rejimi ve işbirlikçilerini lanetleyen Koreli, “ Tarihsel süreç içerisinde Türk’e ve askerine kalkan eller nasıl kırılmışsa, Türk’e düşmanlık edenler şehitlerin kanında nasıl boğulmuşsa, bu menfur saldırıyı gerçekleştiren Suriye rejimi ve işbirlikçilerinin de ayni akıbete uğrayacağından zerrece şüphemiz yoktur.Yüce Allah Anavatanımızın yar ve yardımcısı olsun, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi girdiği bu yeni uğraşta muzaffer eylesin...”ifadelerini kullandı

DIŞ BASIN BİRLİĞİ

Dış Basın Birliği (DBB), İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıda şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet diledi.

Dış Basın Birliği’nden yayınlanan açıklamada, “Saldırıyı büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun” denildi.

GÜRCAFER

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İdlib’de şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düşmesi üzerine mesaj yayınlayan Töre, “Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020, 12:51