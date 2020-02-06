KKTC'den mesajlar yayınlandı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Türkiye’de meydana gelen çığ faciası ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Atalay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de, Van ilinin Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir çığ düşmesi neticesinde asker, itfaiyeci, korucu ve yardım için orada bulunan sivil insanlardan oluşan 38 kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.Yine dün akşamüzeri, Sabiha Gökçen’de, İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağının pistten çıkması neticesinde 180 kişinin yaralanması, 3 kişinin hayatını kaybetmesi üzüntümüzü daha da artırmıştır. Yaşanan acı çok büyüktür. Türk milletinin acısını paylaşır, en kalbi üzüntülerimi sunarım. Şahsım ve Din İşleri Başkanlığı çalışanları adına, hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yarlılara acil şifalar dilerim.Cenab-ı Allah, her türlü afet ve beladan hepimizi muhafaza etsin”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Van’da yaşanan çığ felâketi ve İstanbul’daki uçak kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Sanayi Odası’ndan yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin yaraları hâlâ sarılırken, İdlib'deki çatışmalardan gelen 8 şehit haberi ve Van İli Bahçesaray İlçesi’ndeki çığ felaketinde 33 kişinin hayatını kaybetmesi ile son olarak pistten çıkan uçak kazasında can kaybı yaşanması bizleri derinden üzmüştür.

Son haftalarda yaşanan tüm bu acıları Kıbrıslı Türkler olarak Türkiye’deki kardeşlerimizle birlikte yürekten hissediyoruz. Yaşanan bu acıların son bulmasını dilerken, hayatlarını kaybedenlere Tanrıdan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz.”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Van’da yaşanan çığ felâketi ve İstanbul’daki uçak kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Sanayi Odası’ndan yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin yaraları hâlâ sarılırken, İdlib'deki çatışmalardan gelen 8 şehit haberi ve Van İli Bahçesaray İlçesi’ndeki çığ felaketinde 33 kişinin hayatını kaybetmesi ile son olarak pistten çıkan uçak kazasında can kaybı yaşanması bizleri derinden üzmüştür.

Son haftalarda yaşanan tüm bu acıları Kıbrıslı Türkler olarak Türkiye’deki kardeşlerimizle birlikte yürekten hissediyoruz. Yaşanan bu acıların son bulmasını dilerken, hayatlarını kaybedenlere Tanrıdan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz.”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan uçağın pistten çıkarak parçalanmasının, kendilerini üzdüğünü belirtti.

HTKS, yaptığı açıklamada, “Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Pegasus firmasına ve pilot arkadaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” dedi.