KKTC'den uzmanlardan Polonya'ya teknik çalışma ziyareti

KKTC’de çeşitli devlet kurumlarından temsilcilerin oluşturduğu bir heyetin, Polonya’ya teknik çalışma ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaret, 24-27 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen “Kuzey Kıbrıs'ta Piyasa Gözetim ve Denetimi Projesi” kapsamında, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı başkanlığında Sanayi Dairesi, Ticaret Dairesi, Devlet Laboratuvarı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ve Proje ekibi uzmanlarından oluşan bir heyet, Polonya Başbakanlığına bağlı Malların Serbest Dolaşımı, Rekabet ve Tüketici Hakları Başkanlığı’nı ziyaret etti.

KKTC heyetinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığını temsilen Ekonomi Uzmanı Mehmet Uluç, Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer, Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu, Piyasa Gözetimi ve Denetim Uzmanları Savaş Metcooğlu, İsmail Kırmızı, Sıdıka İrfan, Cemgül Bahçeci ve AB Uzmanları Begüm Küçük ile Atakan Baştürk yer aldı.

Ziyaret sırasında, Ekonomi Uzmanı Mehmet Uluç’un, ülkedeki piyasa gözetimi ve ürün güvenliği konusunda yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Polonya'daki piyasa gözetimi sistemi, ürünlerin güvenliğine yönelik piyasa gözetimi bağlamında gümrük, laboratuvar uygulamaları hakkında Polonyalı uzmanlardan bilgi alan KKTC heyetinin, AB’nin ürün güvenliğine dair piyasa gözetim faaliyetleri hakkında etraflı şekilde inceleme yapma fırsatı bulduğu kaydedildi.