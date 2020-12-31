KKTC'den yeni yıl mesajları

EMEKLİ ASSUBAYLAR DERNEĞİ

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubayları Derneği bugün yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm halkın yeni yılını kutladı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubayları Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü tarafından yayımlanan mesajda, “Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının, Polis Teşkilatımızın mensuplarının ve değerli üyelerimizin aileleri ile birlikte yeni yılını en içten duygularımızla kutlar, 2021 yılının öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel yarınlar getirmesini temenni ederiz” denildi.

HAK SEN

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, yeni yılın, emekçi halkın örgütlülüğü arttığı oranda umut dolu bir yıl olacağı inancını belirtti.

Yeni yıl nedeniyle mesaj yayımlayan Büyükoğlu, geride bırakılan 2020 yılının tüm dünya gibi ülkedeki halk için de sıkıntılarla geçtiğinin bir gerçek olduğunu ifade etti.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi koşullarının yanı sıra, Türk Lirası’nın değer kaybı ile halkın hissettiği ekonomik sıkıntıların ciddi boyutlara ulaştığını savunan Büyükoğlu, şöyle devam etti:

“Çalışma yaşamındaki sıkıntılar, yoksulluk sınırında asgari ücret, elzem hizmetlerdeki yetersizlikler, özel sektördeki örgütsüzlük, eşitsizlik ve güvencesizlik zaten yıllardır yaşadığımız problemler arasındaydı.”

“MÜCADELE İLE DAHA GÜZEL GÜNLER…”

Büyükoğlu, 2020 yılında karşılaşılan ekonomik zorlukların bir gecede ortadan kalkmayacağını, ancak emekçi halkın örgütlülüğü arttığı oranda umut dolu bir yıl olacağını ifade ederek, “En zor zamanlar, mücadele ile yerini daha güzel günlere bırakır” ifadesini kullandı.

Tüm halkın yeni yılını kutlayan Büyükoğlu, sağlık çalışanları başta olmak üzere, içinden geçilen salgın döneminde büyük sıkıntılar yaşayan halk için 2021 yılının daha güzel bir yıl olmasını temenni etti.

İŞAD

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, sağlık koşullarının başta düşünülmesi kaydıyla insan yaşamındaki sürdürülebilir faaliyetlerinin ön koşulunun ekonomik yaşamın devamlılığı olduğunu vurguladı.

Dernekten yayımlanan mesajda, faaliyetleri genişletmek sureti ile insan dolaşımının ve akışının planlı bir şekilde devam etmesi gerektiği kaydedilerek, “Yeni yaşamı düzenleme ve planlama için daha fazla çaba ve hassasiyetle davranılması gerekmektedir” denildi.

Empati olgusu ile iyi irdelenerek, yeni yılda öngörülü hassasiyetlerin oluşturulmasının, iyi bir yaşam ve geleceğin ilk adımları olduğu belirtilen mesajda, adil ve eşit yaşama erişmeyi umuduyla yeni yılın, halka sağlık, mutluluk ve bol bereket getirmesi dilendi.