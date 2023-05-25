KKTC devlet yetkilileri, Adıyaman Başsavcılığı'na ifade verdiler

KKTC devlet yetkilileri, Adıyaman Başsavcılığı'na ifade verdiler
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Başbakan Ünal Üstel ve Beraberindeki heyet, İsias otel enkaz alanında ki incelemelerin ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren'den, İsias Otelde  yürütülen  hukuki süreç ile ilgili bilgi aldı.

İsias Otel enkazında kurtarma çalışmalarına katılan KKTC Devlet  yetkilileri de İsias Otel ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na ifade verdi.

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Adıyaman’daki KKTC heyetinde bulunan ve deprem süresi boyunca arama kurtarma faaliyetlerinde aktif görevler yürüten Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, milletvekilleri  Hüseyin Çavuş, Talip Atalay, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Orta Eğitim daire Müdürü Cengiz Uzun ve DPO Müsteşarı Durali Güçlüsoy yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcılarına ifade verdiler.

Heyet  Adıyaman'daki temaslarının  ardından bu akşam  İstanbul üzerinden yurda dönecek.

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