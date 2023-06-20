KKTC eğitim amaçlı bulunan Kamerunlu Güney Kıbrıs'ta tutuklandı

KKTC eğitim amaçlı bulunan Kamerunlu Güney Kıbrıs'ta tutuklandı
banner94
banner90

Eğitim için KKTC’de bulunan Kamerunlu kadının, Güney Kıbrıs’ta tutuklandığı belirtildi.

banner69
Fileleftheros gazetesi bahse konu Kamerunlunun, 15 Eylül 2022’de öğrenim için KKTC’ye geldiği, 18 Eylül 2022’de ise Güney Kıbrıs’a yasa dışı giriş yapmak suçundan “Athienu’”da (Kiracıköy) tutuklandığını yazdı.

Kamerunlunun, 9 aydır Güney Kıbrıs’ta hapis olduğunu ve sınır dışı edilme aşamasında olduğunu yazan gazete, Kamerunlunun serbest bırakılması yönünde mahkeme kararı alındığını belirtti.

Kamerunlunun, "yanlışlıkla Athienu (Kiracıköy) bölgesinde bulunduğu" yönünde savunma yaptığını yazan gazete, ilgili kararda “gözaltı emri çıkarma kararına ilişkin özensizliği gösteren ilgili makamların ardı ardına yaptığı hatalar ve eksikliklerden” bahsedildiğini belirtti.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Rum çiftçilerden tarım ilaçlarının yasaklanmasına...
Rum çiftçilerden tarım ilaçlarının yasaklanmasına...
  1. Güney
﻿