KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Hatay Dörtyol’da Sarı Lacivert Çadır Kent’in kurulmasına destek verdi

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTC FİBİDER), Sarı Lacivert Derneği’nin organizasyonuna katkıda bulunarak depremzedeler için Hatay Dörtyol'da 200 çadırdan oluşan “Sarı Lacivert Çadır Kent” kurdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sarı Lacivert Derneği ve KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları derneği öncülüğünde, Hatay Dörtyol Belediyesi ve Kaymakamlığı organizasyonuyla Hatay Dörtyol’da kurulacağını duyurulan “Fenerbahçe Sarı Lacivert Çadır Kenti”nin kurulumunun tamamlandığı ve ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşların kullanımına açıldığı kaydedildi.

200 çadırdan oluşan çadır kentte yaklaşık bin depremzedenin barınma sorununa geçici çözüm sağlandığı belirtilen açıklamaya göre, seyyar banyo ve tuvaletlerin yanı sıra, çadır içlerinde temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yatak, battaniye, soba, nevresim takımları, masa, sandalye ve hijyen setleri yer alıyor.

Çadır kentte, ayrıca çocukların psikososyal destek alabilecekleri ve hoşça vakit geçirebileceği, içinde oyun alanı ve Fenerbahçe Dostluk Kütüphanesi olan bir anaokulu da bulunuyor. Dernek üyeleri ve bağışta bulunan Fenerbahçeli yardımseverlerin bağışları ve desteğiyle hayata geçen bu projenin gerçekleşme aşamasında tüm yerel yönetimlerin, AFAD ekiplerinin, emniyet ve jandarma teşkilatının, bölgedeki vatandaşların desteği ile tamamlanarak hizmete girdi.