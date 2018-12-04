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KKTC gazete manşetleri
Kıbrıs
04 Aralık 2018 Salı 07:24
Burhan Canbaz
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
SEROL ECZANESİ
Tel: 2272064
Lefkoşa
ÖZERÇAL ECZANESİ
Tel: 2239731
Girne
TÖREN ECZANESİ
Tel: 0392 8154043-0392 8158979
Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Tel: 8161213
Gazimağusa
KARAKOL ECZANESİ
Tel: 3656519
Gazimağusa
SÜMER ECZANESİ
Tel: 3654969
Güzelyurt
ERİN ECZANESİ
Tel: 7147052
İskele
NALAN ECZANESİ
Tel: 3714006
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