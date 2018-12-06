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KKTC gazetelerinde neler var?
Kıbrıs
06 Aralık 2018 Perşembe 08:17
Burhan Canbaz
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
EREN ECZANESİ
Tel: 2252474
Lefkoşa
AYŞE KAPTAN ECZ
Tel: 2274596
Girne
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Tel: 8152585 - 05338721892
Girne
ZİYA SENCER ECZANESİ
Tel: 8154611
Gazimağusa
GÜRSEL 2 ECZANESİ
Tel: 3650180
Gazimağusa
ZEYNEP ECZANESİ
Tel: 3651847
Güzelyurt
AYCAN ECZANESİ
Tel: 7142316
İskele
ÖZBİRTAN ECZ
Tel: 3712224
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