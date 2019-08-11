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KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 11 Ağustos 2019

KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 11 Ağustos 2019

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Akar, Hala Sultan Camiinde bayram namazını kıldı
Akar, Hala Sultan Camiinde bayram namazını kıldı
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