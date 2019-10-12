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KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 12 Ekim 2019

KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 12 Ekim 2019
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SIRADAKİ HABER
Etkisiz hale getirilen terörist 415'e ulaştı
Etkisiz hale getirilen terörist 415'e ulaştı
  1. Türkiye

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