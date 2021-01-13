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KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 13 Ocak 2021
Kıbrıs
13 Ocak 2021 Çarşamba 06:48
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ADAHAN ECZANESİ
Tel: 03922273700
Lefkoşa
ÇAĞANSOY ECZANESİ
Tel: 03922236766
Lefkoşa
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
Tel: 03922272350
Girne
GİRNE ECZANESİ
Tel: 03928151447
Girne
GÜVEN ECZANESİ
Tel: 03928152409
Gazimağusa
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
Tel: 03923661909
Gazimağusa
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
Tel: 03923654240
Güzelyurt
AYCAN ECZANESİ
Tel: 0392 714 23 16
İskele
SELİN ECZANESİ
Tel: 0392 371 28 56
Lefke
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Tel: 05338829456
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