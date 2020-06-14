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KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 14 Haziran 2020 Pazar
Kıbrıs
14 Haziran 2020 Pazar 08:48
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APAYDIN ECZANESİ
Tel: 03922275159
Lefkoşa
EREN ECZANESİ
Tel: 0392 225 24 74
Lefkoşa
ENVER ALİBABA ECZANESİ
Tel: 03922271311
Girne
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
Tel: 05488811811
Girne
ŞİFALI ECZANESİ
Tel: 05338463330
Gazimağusa
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
Tel: 03923669555
Gazimağusa
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
Tel: 03923655594
Güzelyurt
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Tel: 03927141894
İskele
Mehmet İlban Eczanesi
Tel: 0533 834 82 51
Üst Mesarya
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Tel: 03922323500
Alt Mesarya
VADİLİ ECZANESİ
Tel: 03923977733
Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZ
Tel: 03923755366
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
Tel: 03923744356
Lefke
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Tel: 0392 727 76 46
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