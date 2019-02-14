KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 14 Şubat 2019

Çatalköy ve Kalkanlı’da bazı bölgelerde bugün...

Dikkat yollarda yer yer su birikintileri ve buzlanmalar...

Gıda Alerjenleri ve İntoleransı

Avustralya'da devam eden yangınlarda 5 ev yandı

Afrika'da bir asır aradan sonra siyah bir leopar...

Sterlin,Dolar ve Euro bugün ne kadar?