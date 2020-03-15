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KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 15 Mart 2020
Kıbrıs
15 Mart 2020 Pazar 06:02
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 07:24
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ABBASOĞLU Eczanesi
Tel: 03922271664
Lefkoşa
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
Tel: 03922231210
Lefkoşa
BALIN ECZANESİ
Tel: 03922231813
Lefkoşa
HAZAL REİS ECZANESİ
Tel: 03922286505
Girne
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Tel: 03928152069
Girne
SERTAÇ ECZANESİ
Tel: 03928159067
Girne
İPEK YÖNEY ECZANESİ
Tel: 05338627656
Gazimağusa
KARAKOL ECZANESİ
Tel: 03923656519
Gazimağusa
ECE ECZANESİ
Tel: 03923663846
Gazimağusa
GÜZER ECZANESİ
Tel: 05338740374
Güzelyurt
UYUMSAL ECZANESİ
Tel: 03927143005
Güzelyurt
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Tel: 03927141894
İskele
AVİCENNA ECZANESİ
Tel: 05428550015
İskele
Mehmet İlban Eczanesi
Tel: 0392 371 23 66
İskele
AVİCENNA ECZANESİ
Tel: 05428550015
Üst Mesarya
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Tel: 03922323500
Alt Mesarya
MEHMET HOCA ECZANESİ
Tel: 05338733098
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
Tel: 03923744356
Karpaz
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338325742
Lefke
SIDIKA UMAR ECZANESİ
Tel: 7237 997
Lefke
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Tel: 03927277646
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