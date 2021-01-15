ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 15 Ocak 2021
Kıbrıs
15 Ocak 2021 Cuma 07:11
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 15 Ocak 2021
Pozitif vaka nedeniyle mahkeme kapalı olacak
Kıbrıs
Tatar, Saner ve Pilli yarın aşı olacak
Kıbrıs
Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
Kıbrıs
Tatar, LAÜ'de Akademisyenler ile toplantı yaptı
Kıbrıs
Cumhurbaşkanı Sözcüsünden aşı açıklaması
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Hukuk Dairesi bütçesine onay
YDP'de Başkanlık Divanı yeniden oluştu
Kirliliğe rastlanmadı
Tatar'ın açıklamalarına KKTC'den tepkiler
Evren, Muhtarlar Derneği heyeti ile görüştü
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
GÜLNUR ECZANESİ
Tel: 03922236630
Lefkoşa
İMGE ECZANESİ
Tel: 03922235951
Lefkoşa
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
Tel: 03922254020
Girne
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
Tel: 05338300049
Girne
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
Tel: 05488811811
Gazimağusa
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Tel: 03923663915
Gazimağusa
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Tel: 03923654280
Güzelyurt
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Tel: 03927141222
İskele
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Tel: 05391099577
Lefke
HATİCE SOYER ECZANESİ
Tel: 05488655291
Facebook
43.1B
Twitter
7B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 15 Ocak 2021
Türkiye
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE